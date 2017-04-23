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Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücreti, sözleşme gereği her sene ocak ayının 2. günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksine göre dolar enflasyonu dikkate alınarak belirleniyor

Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücreti, sözleşme gereği her sene ocak ayının 2. günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksine göre dolar enflasyonu dikkate alınarak belirleniyor

23 Nisan 2017 Pazar 13:29
Bakanlıktan o iddialara yalanlama geldi!
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BAZI haberlerde yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017'de açıklanan geçiş ücretlerine ilaveten Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesi ile artış sadece yüzde 2,09 seviyesindedir. Sözleşme gereği yapılan ve 8 Mart'ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapılmış bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir" denildi.


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücretlerine yüzde 23 zam yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı, ücretlere sadece yüzde 2,09 oranında Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu farkı eklendiği bildirildi. 

Bakanlıktan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretlerine yüzde 23 oranında zam yapıldı" şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklamada, yap-işlet-devret yöntemi ile yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları geçiş ücretinin, sözleşmeye göre köprü için KDV hariç 3 dolar, otoyol için ise kilometre başına KDV hariç 0,08 dolar olduğu hatırlatıldı.

Geçiş fiyatlarının, sözleşme gereği her sene ocak ayının 2. günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen dolar alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre dolar enflasyonu dikkate alınarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılı için Merkez Bankası tarafından 2,9181 lira olarak belirlenen dolar kuru, 2017 yılı için 3,5192 lira olarak ilan edilmiş ve tarifelere yansıtılarak 2 Ocak 2017 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Ancak Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesinin Şubat 2017'de açıklanması nedeniyle yüzde 2,09 olarak belirlenen dolar enflasyon farkı 8 Mart 2017'de tarifelere yansımıştır.

Bazı haberlerde yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı öne sürülmektedir. Oysa 1 Ocak 2017'de açıklanan geçiş ücretlerine ilaveten Birleşmiş Milletler dolar enflasyonu güncellemesi ile artış sadece yüzde 2,09 seviyesindedir.

Sözleşme gereği yapılan ve 8 Mart'ta uygulanan fiyat güncellemesinin yeni yapılmış bir zam gibi habere konu edilmesi kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye sebebiyet vermektedir. Her yıl ocak ayının ikinci gününde belirlenen döviz kuru karşılığı Türk lirasına, dolar enflasyon farkı (artış veya azalış olabilir) ilave edilerek şubat sonunda yıl sonuna kadar geçerli olan fiyat belirlenmektedir."
 

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YavuzSultanSelimKöprüFiyatArtışZamHaberTürkiyeİstanbulDolarMerkez BankasıYavuz Sultan SelimBirleşmiş Milletler
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