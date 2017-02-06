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Bakan Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı kaybı

Bakan Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı kaybı

06 Şubat 2017 Pazartesi 20:59
Bakan Soylu'nun acı günü
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SADIK ve Mehmet Soylu'nun babaları Hacı Neşat Soylu, bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Hacı Neşat Soylu'nun cenazesi, yarın Fatih Camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'da aile kabristanlığına defnedilecek.

Adalet Bakanı Bozdağ’dan taziye mesajı

Bir taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun Hakk'a kavuşan amcasına Allah'tan rahmet,Süleyman Soylu'ya ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Acı Kaybıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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