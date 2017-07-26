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Bakan'dan hemşehrilerine müjde: Ciğer kebabının patentini alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız." açıklamasında bulundu

Bakan'dan hemşehrilerine müjde: Ciğer kebabının patentini alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız." açıklamasında bulundu

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
Bakan'dan hemşehrilerine müjde: Ciğer kebabının patentini alacağız
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ŞANLIURFA'DA temaslarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü ile sabah namazını tarihi  Balıklıgöl Yerleşkesindeki  Dergah Camisinde kıldı. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen  Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, buradaki balıklara yem atan Fakıbaba ve Özlü, Akarbaşı Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip birlikte kahvaltı yaptı.

"İŞSİZLİĞİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada,  Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte önemli hizmetler yapmak için çalışacaklarını vurgulayan Fakıbaba, "İşsizliğin çok önemli boyutlarda olduğu  Şanlıurfa'ya özellikle neler yapabileceğimizi görmek adına geldik. Arkadaşlarımızla samimi olarak  Urfa'ya ne gibi katkımız olabilir, bunun çabası içindeyiz. Elimizde sihirli değnek yok, inşallah yavaş yavaş  Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak için büyük çaba sarf ediyoruz. Elimizden geldiği kadar bütün arkadaşlarımızla el ele verip,  Şanlıurfa'yı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
"CİĞER KEBABININ PATENTİ ALINACAK"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü ise  Şanlıurfa'daki işsizlik konusunu çözmek adına Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar gerçekleştireceklerini belirterek, ziyaretin verimli geçeceğine inandığını aktardı.

Fakıbaba ve Özlü, daha sonra Haşimiye Meydanı'ndaki vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bölgede ciğer kebabı yapan ustalarla görüşen Fakıbaba, "Ciğer  Urfa'da yenir, başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Ciğerin anavatanı, en güzel yapıldığı yer  Şanlıurfa'nın ta kendisidir. İnşallah patentini alacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaEşref FakıbabaFaruk Özlüİbrahim İnBALIKLIĞÖL
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