Bakan Çavuşoğlu bayramı Alanya'da kutladı

BAYRAM namazını Gazipaşa Esentepe Camii'nde kılan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya'ya gelerek Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı önündeki bayramlaşma programına katıldı. Burada partililerle buluşan Çavuşoğlu, tüm islam aleminin bayramını kutlayarak, "Bu güzel günlere bizleri ulaştıran rabbimize şükürler olsun. İnşallah tüm islam alemine, Körfez ülkelerine huzur ve barış gelir" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya Kaymakamlığının organize ettiği programa katılmak üzere yola çıktı. Çavuşoğlu MHP İlçe Teşkilatına da uğrayarak bayramlaştı. Kaymakamlık programında ise Alanya halkı ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek tebrikleri kabul etti.
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