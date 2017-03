Bakan Çavuşoğlu ABD'de konuştu

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Federal Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter ile görüşmek üzere İsviçre'yi ziyaret etti. Bakan Burkhalter ile temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Bern'de Türk Büyükelçiliği konutunda İsviçre Türk Toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili twitter hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak açıklama yaptı. Londra'da Parlamento'nun bulunduğu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınayan Bakan Çavuşoğlu, "Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık halkının acısını paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ GURBETÇİLERLE BULUŞTU

Öte yandan bölgede ve dünyada karşılaşılan zorluklar nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, AKP Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından New Jersey'de düzenlenen referandum toplantısına katıldı. ABD'de yaşayan Türklerle buluşan Bakan Çavuşoğlu, "Biz ABD'yi müttefik ve dost olarak görüyoruz. Yeni yönetimin de bir önceki yönetime göre Türkiye'nin önemini çok daha iyi anladığını bizzat görüyoruz" dedi. Hem ABD Adalet Bakanı hem de diğer yetkililerden beklentileri gündeme getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bunlardan biri de, Pensilvanya'da yaşayan FETÖ haininin Türkiye'ye iadesidir. Aynı şekilde bir an önce burada tutuklanması talebimizi yeni delillerle beraber bir kere daha ilettik. Yeni yönetimden de beklentimiz budur" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN HEDEFİNE ULAŞTIK'

Atatürk'ün koyduğu "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılması" hedefini 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının başardığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AKP gelinceye kadar ileriye gitmek yerine darbe ve koalisyonlarla hep gerilediğini söyledi. Terör örgütlerinin sandıktan 'Hayır' çıkması için çalıştığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'yü kastederek, "Bunlar diyor ki, 'Eğer bu da geçerse Türkiye'yi artık kimse durduramaz, biz de emellerimize ulaşamayız. Darbede bile bu milleti yenemedik, bir de şimdi Türkiye güçlenirse bize yer yok.' Evet, hainlere yer yok Türkiye'de, olmayacak da" dedi.