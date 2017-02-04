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Bakan Akdağ açıkladı: 1500 doktor ihraç edildi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, örgütle irtibatlı olanların ihracına ilişkin, "Doktor sayısı olarak bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil" dedi

Bakan Akdağ açıkladı: 1500 doktor ihraç edildi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından, örgütle irtibatlı olanların ihracına ilişkin, "Doktor sayısı olarak bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil" dedi

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:46
Bakan Akdağ açıkladı: 1500 doktor ihraç edildi
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PARTİSİNİN Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden sağlık Bakanı Recep Akdağ,  burada bir  gazetecinin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık  personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtladı.  Akdağ, operasyon sonucu açığa  alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti. Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli  bulunduğunu  vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç  oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500  bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara  ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için  gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da  gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı.

"FETÖ PDY mensubu bir kişinin devletin kurumları içerisinde, kamuda  çalışması sadece bir sayı olarak düşünülmemeli." diyen Akdağ, şöyle devam etti: "Bu, çok riskli ve tehlikeli bir iş. 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça bazen  yaşadığımız tehlikenin ne kadar büyük olduğunu unutuyoruz. Çok büyük bir felaket  ile karşı karşıya kalmıştık. Allah korusun, milletimizin özgürlüğünü kaybetmeye  ramak kalmıştı. Millet bunu gördüğü için zaten o gece topyekun ayağa kalktı. Onun  için biz de 248 şehit verdik. Onun için 2 bin 200 gazi ile o geceyi atlatabildik.  Cenabı Hak, bu milletin bütün fertlerinden razı olsun ki bu millet vatanına,  bayrağına ve istiklaline bağlılığını ortaya koydu. Yoksa ne biz bugün partide  olabilirdik, ne de sizler basın mensubu olarak serbestçe görevlerinizi  yapabilirdiniz. Bu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların en büyüğüydü. Son yüzyılda  Türkiye'nin hatta İslam dünyasının karşılaştığı en büyük fitne idi. Dolayısıyla  bu fitneyi ortadan kaldırmak için kamudan insanların bir kısmının bu örgüte bağlı  olanların ihraç edilmesi çok doğru bir iştir. İhraç edilen sayı bizim  hizmetlerimizi etkileyecek ölçüde değil."

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Anahtar Kelimeler:
Recep AkdağSağlık BakanıFetöOrduİslamBugünSağlıkTemmuz
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