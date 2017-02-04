Bakan Akdağ açıkladı: 1500 doktor ihraç edildi

PARTİSİNİN Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden sağlık Bakanı Recep Akdağ, burada bir gazetecinin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtladı. Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti. Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500 bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı.

"FETÖ PDY mensubu bir kişinin devletin kurumları içerisinde, kamuda çalışması sadece bir sayı olarak düşünülmemeli." diyen Akdağ, şöyle devam etti: "Bu, çok riskli ve tehlikeli bir iş. 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça bazen yaşadığımız tehlikenin ne kadar büyük olduğunu unutuyoruz. Çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalmıştık. Allah korusun, milletimizin özgürlüğünü kaybetmeye ramak kalmıştı. Millet bunu gördüğü için zaten o gece topyekun ayağa kalktı. Onun için biz de 248 şehit verdik. Onun için 2 bin 200 gazi ile o geceyi atlatabildik. Cenabı Hak, bu milletin bütün fertlerinden razı olsun ki bu millet vatanına, bayrağına ve istiklaline bağlılığını ortaya koydu. Yoksa ne biz bugün partide olabilirdik, ne de sizler basın mensubu olarak serbestçe görevlerinizi yapabilirdiniz. Bu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların en büyüğüydü. Son yüzyılda Türkiye'nin hatta İslam dünyasının karşılaştığı en büyük fitne idi. Dolayısıyla bu fitneyi ortadan kaldırmak için kamudan insanların bir kısmının bu örgüte bağlı olanların ihraç edilmesi çok doğru bir iştir. İhraç edilen sayı bizim hizmetlerimizi etkileyecek ölçüde değil."