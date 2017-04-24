Bakan açıkladı! Flaş gelişme 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı inceleme için görevlendirildi.

KOMUTAN KASIT YOK KUSUR VAR DEMİŞTİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM’de düzenlenen resepsiyonda konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, tören mangalı karşılamayla ilgili “İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var" demişti.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma’dan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulunmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanması tartışma yaratmıştı.

