Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92920
ALTIN
147.737
DOLAR
3.6132
STERLIN
4.6242
EURO
3.9160
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...

Bakan açıkladı! Flaş gelişme 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. İnceleme için Teftiş kurulu Başkanı görevlendirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dün "Kasıt yok kusur var" demişti

Bakan açıkladı! Flaş gelişme 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. İnceleme için Teftiş kurulu Başkanı görevlendirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dün "Kasıt yok kusur var" demişti

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:51
Bakan açıkladı! Flaş gelişme 
banner404

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı inceleme için görevlendirildi. 

KOMUTAN KASIT YOK KUSUR VAR DEMİŞTİ 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM’de düzenlenen resepsiyonda konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Abidin Ünal,  tören mangalı karşılamayla ilgili “İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var" demişti.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma’dan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti. Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulunmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tören mangasıyla karşılanması tartışma yaratmıştı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiKılıçdaroğluHaberlerMilli Savunma Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nezaretten Facebook’a cinayet mesajı
Nezaretten Facebook’a cinayet mesajı
Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor
Meteoroloji yeniden uyardı! Yağış geliyor
Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 
Dev temizlik başladı! Ve komuta onda 

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals