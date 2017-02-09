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Bakan açıkladı! 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye  Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu  yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı  uğurlu olsun." dedi

Bakan açıkladı! 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Başbakanımız, Maliye  Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla, önümüzdeki hafta duyurusunu  yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız. Öğretmenlerimiz için hayırlı  uğurlu olsun." dedi

09 Şubat 2017 Perşembe 16:47
Bakan açıkladı! 20 bin öğretmen ataması yapılacak
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MİLLİ eğitim Bakanlığı ile TAV firması arasında Katar Türk Okulu'nun  devir protokolü imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde konuşan  Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile toplantı yaptıklarını söyledi.

"Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızın talimatıyla,  önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız, 20 bin öğretmenin alımını yapacağız.  Öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. İki hayırlı olay bir arada gerçeklemiş  oldu diyorum." diyen Yılmaz, Yıldırım, Ağbal ve Müezzinoğlu'na teşekkür etti.

Katar'da Türk okulu

Bakan Yılmaz, TAV CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Şener'in  katılımıyla gerçekleşen imza törenindeki konuşmasında ise bir ülkeye  yapılabilecek en büyük hizmetin, eğitim olduğunu belirterek, TAV grubuna teşekkür  etti.

44 öğrencisi ve 17 öğretmeni olan Katar Türk Okulu'nun 2016 ekim  ayında faaliyete geçtiğini belirten Yılmaz, "Okulun 10 bin metrekare alanı ve 8  bin metrekare bahçesi var. Türk eğitimi gerçekten katma bir değer kazandı.  Türkiye'ye yakışan bir değer kazandı. Bu değer için Sani Şener'e ve Hamdi Akın'a  teşekkür ediyorum." dedi.

TAV CEO'su Şener ise Katar Havalimanı inşaatı sürerken Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyaret ettiğini ve yurt dışındaki Milli Eğitime  bağlı Türk okullarını desteklediğini ifade ettiğini hatırlatarak bunun üzerine  okul inşaatına başladıklarını söyledi.

Şener, "Katar'da Türk okulu inşaatına başladık ve bitirdik. Milli  Eğitim Bakanımızla bu protokolü imzalayarak Milli Eğitim Bakanlığına Katar Türk  Okulu'nu devrediyoruz. Bu okulda Türkiye'ye, vatanlarına bağlı gençlerin  yetişeceğine inancımız sonsuz." diye konuştu.

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