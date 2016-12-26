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Bahçeşehir’den örnek kermes

Bahçeşehir Okulları Alanya Okul Aile Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl kermesi bu yıl da ‘Sevgi’ teması ile çok renkli stantlara ev sahipliği yaptı

Bahçeşehir’den örnek kermes
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OKUL aile birliği üyelerinin özenle hazırladıkları yiyeceklerin ve hediyelik eşyaların bulunduğu stant, kermesin en ilgi çeken noktalarından biri oldu. Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin bulunduğu stant da katılımcıların büyük beğenisini topladı. Temanın ‘Sevgi’ olarak belirlendiği kermeste öğrencilerin hazırladıkları magnetlerin satışa sunulduğu standın yanısıra, Özkan Kırtasiye, Yves Rocher, ByDesignNejla, Zuzu Çocuk Kıyafetleri ve Atom Meyve Suyu gibi stantlar da yer aldı. 
Yılbaşı ağacı olarak kendi hazırladıkları büyük kalbin altına ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere konulan bağış kutularına oyuncak ve kıyafetler bırakan öğrenciler, yeni yıl için tuttukları tüm dilekleri ağacın etrafında bulunan çitlere astılar. Kermesten toplanan tüm gelirin terör mağduru şehit ve gazi ailelerine bağışlanacağını belirten Bahçeşehir Okulları Alanya Okul Aile Birliği üyeleri, böyle zamanlarda birlik olmanın ve paylaşmanın önemini bir kere daha vurguladılar.
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Etiketler; #Bahçeşehir Okulları Alanya Okul Aile Birliği #sevgi
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