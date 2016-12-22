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Bahçeşehir öğrencileri uzaydaydı

Bahçeşehir Alanya öğrencileri, 16-18 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilen Uzay Kampı'nı ziyaret ederek tecrübe edindiler

Bahçeşehir öğrencileri uzaydaydı
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BAHÇEŞEHİR Alanya Ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri öğretmenleri ile beraber 16-18 Aralık tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Uzay Kampı'nı ziyaret ettiler. Kampta uzayla ilgili aktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda iletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim alan öğrenciler uzayda yaşama ve çalışma hissi veren deneyimler yaşadılar. Kamptan dönen öğrenciler yaşantıları boyunca unutamayacakları anılar ve birikimlerle döndüklerini ifade ettiler. Öğrenciler, aldıkları tüm eğitimleri başarı ile tamamlayarak Uzay Kampı Mezuniyet Töreni'nde rozetlerini ve katılım belgelerini almaya da hak kazandılar.
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Etiketler; #Bahçeşehir Alanya #Bahçeşehir öğrencileri
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