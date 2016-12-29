Bahçeşehir'den anlamlı proje

TEDAVİ gören çocukların kişisel ve genel ihtiyaçlarını karşılamak için okulda kermes düzenleyen öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirlerle hasta çocukların tüm ihtiyaçlarını karşıladılar. Sorumlu öğretmenler Sevda Eryılmaz, Vildan Karadeniz ve gönüllü öğrenciler Ecem Tatlı, Mert Candan, Hüseyin Özkaya, Mert Toros, Ahmet Develioğlu, Ece Yavuz, Hülya Taşkın, İlayda Canseven, Bora Cengiz, Engin Toraman, Zeynep Erkerol ve Batuhan Yavuz’un katılımı ve emekleriyle hayata geçen projenin sonunda gönüllü öğrenciler bu anlamlı projenin bir parçası oldukları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.