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Bacağını kestirmeye  bile razı!

Kanserli lenf nodüllerini aldırdıktan sonra sol bacağı 30 kiloya kadar şişen genç kadın, o kadar çaresiz ki bacağını kestirmeye bile razı

Bacağını kestirmeye  bile razı!
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KANSER tedavisinden sonra sol bacağı 30 kiloya kadar şişen Helen Madden isimli kadın, bacağını sürüklerken yaşadığı işkenceyi anlattı. Daily Mail'de yayınlanan habere göre kanserden kurtulmak için lenf nodüllerini aldırdıktan sonra 35 yaşındaki kadının sol bacağında lenfödem ortaya çıktı. Helen, o kadar çaresiz ki aklından bacağını kestirmek bile geçiyor.2 çocuk annesi Helen'ın çilesi 14 yıl önce kızı Chloe'yi dünyaya getirdiğinde başladı. Sezaryen sırasında doktorlar, genç kadının kasığında 25 cm'lik bir tümör, lenf nodüllerinde de kanserli kitleler tespit etti. 1999'da tümör alındı ancak tekrar geri döndüğünde doktorlar ikinci kez yenemeyeğini düşündü. Helen her şeye rağmen kanseri bir kez daha yendi. 
Ancak nodülleri alındıktan birkaç ay sonra ameliyatın yan etkileri baş gösterdi ve Helen, bu kez de kronik bir hastalık olan lenfödeme yakalandı. Genç kadının bacağı lenfatik sıvıyla dolunca 30 kiloya kadar şişti. Sol bacağı sağ bacağından 91 cm daha kalın olan Helen, ağrılarından ve yükünden kurtulmak için bacağını kestirmeye bile razı.

Lenfödem nedir?
Doktorlar, yeni bir tedavi yöntemi deneyebileceklerini söylediler ancak ameliyat için 50 bin dolar (175 bin 660 lira) gerekiyor.
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Etiketler; #Kanserli lenf nodülleri #sol bacağı #30 kilo #genç kadın
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