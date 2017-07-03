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Babaya meydan dayağı! 5 kişilik ailesi linç etti

Bursa'da aile arasında çıkan kavgada eşi, kızları, gelini ve oğlundan dayak yiyen baba ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Babaya meydan dayağı! 5 kişilik ailesi linç etti

Bursa'da aile arasında çıkan kavgada eşi, kızları, gelini ve oğlundan dayak yiyen baba ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:24
Babaya meydan dayağı! 5 kişilik ailesi linç etti
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BURSA'NIN İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çıkan kavgada ailesi tarafından sopa ve tekme darbeleriyle linç edilen baba, polisler tarafından güçlükle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

5 KİŞİLİK AİLESİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BABA KANLAR İÇİNDE KALDI

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evlerinde ikamet eden 6 kişilik aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada aile bireyleri, 57 yaşındaki baba Mehmet A.'ya yumruk ve sopalarla saldırdı. 5 aile bireyinin sopa ve tekme tokat darbelerine maruz kalan baba kanlar içinde kaldı
POLİS ELLERİNDEN ZOR ALDI

Sokağa taşan kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen polisler, babayı aile bireylerinin elinden güçlükle aldı. Kavga sonucunda ağır yaralanan Mehmet A., olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından  İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kafasına aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan baba müşahede altına alındı.

AİLE ÜYELERİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle aile bireylerinden Mehmet A.'nın eşi 47 yaşındaki Hayriye A., kızları ve gelinlerinden Şaizer A., 26 yaşındaki Ömer A., 17 yaşındaki Betül A. ve 14 yaşındaki Fatma A., ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
BursaBABAYA DAYAK
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