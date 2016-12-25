Babalara 'Model ol' çağrısı

Erkan UYSAL
GÖNÜL Kemal Reisoğlu İlkokulu tarafından 'Çocuk Eğitiminde Babanın Önemi' konulu seminer gerçekleştirildi. Okul binasındaki seminere yaklaşık 150 veli katıldı. Seminerde katılımcılara hitap eden rehber öğretmen Necdet Ünlü, çocuklara güvenilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü, "Çocuklarımızı anlayalım. Çocuğunuzu özellikleriyle kabul edin. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul ederseniz ona kendisini değiştirme gücü verirsiniz. 'Şımarıklık yapma, baban olmam' demek çocukların davranışlarını değiştirmez. 'Notların iyi olursa sana tablet alacağım' demek de çocuğunuzun davranışını değiştirmez. Bir süre sonra çocuk da size, 'Ben bunu yapacağım, bana bunu alacak mısın' diyor. Çocuğa gülümsemek de bir ödül. 'Erkek adam ağlar mı' demek çocuğu anlamadığımızı gösterir. Fikri eleştirilen çocuk içine kapanacaktır. Çocuğu şimdiden kazanmak gerekiyor. Ortaokul, lise yılları geç olabilir. Çocukların korku ve endişelerine ortak olun. Kıyaslama yapmayın. Onları sosyal ortamlara girmesi için teşvik edin. Çocuklar söylenene değil, gördüklerine inanır. Ona ailede önemli olduğunu hissettirin. Günümüzde anneler çocuklarla gereğinden fazla, babalar ise gereğinden az ilgileniyor. Çocuklar ihmal edildiği zaman gereksiz sonuçlar olabilir. Çocuklarla geziler, evde çeşitli onarımlar yapılabilir. Çocuk kitapların yazmadığı, öğretmenlerin öğretmediği pek çok şeyi sizlerden öğrenir. Model olmalısınız" dedi.
'KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİN'
Rehber öğretmen Mahmut Olgun da "Çocukla iletişim, çocuğun gelişiminde önemli. Baba destek olduğunda anne de rahatlıyor. Çocuğun akademik anlamda eğitilmesi anneye yüklendiğinde anne bununla baş edemiyor. Aile içinde geçimsizlik gibi can sıkıcı durumlar ortaya çıkabiliyor. Anne ve babanın sözleri birbiriyle tutarlı olmalı. Zamanınız az olabilir ama geçirilen zaman kaliteli olmalı. Baba deyince akla baskıya dayalı disiplin anlayışı gelmemeli. Küçük yaşlarda çocuklarla iletişim kurulmalı. Çocukları aktif dinlemek gerekiyor. Onlara yapabileceğiniz sözleri vermelisiniz. Verdiğiniz sözü yerine getiremiyorsanız bunun nedenini açıklamalısınız. Babanın çocuğa karşı iyi davranması zekayı ve okul başarısını olumlu etkiliyor. Anlatmak bir yere kadar etkili. Bunun çocuklara çok fazla bir etkisi olmayacak. Önemli olan model olmak. Sözlerden ziyade olumlu model olmak gerekiyor. Çocuklarla bir şeyi paylaşalım. Onlar sizin çocuklarınız. Koşulsuz sevgiyi gösterirseniz birçok şeyi aşacaksınız" diye konuştu.
'SİZ YOKSANIZ KANADIMIZ KIRIK'
Okul müdürü Bilal Ulusoy da "Çocuklarla iletişimde alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Alanya'da belki en çok veli ziyareti yapan okuluz. Velilerin evine gittiğimizde onlara çocuklarına kahvaltı mı yaptırdıklarını, yoksa birlikte mi kahvaltı yaptıklarını soruyoruz. Kahvaltı sofrası ailenin iletişime geçmesi anlamına geliyor. İnsan beslenirken mutluluk hormonu salgılıyor. Biz büyük bir aileyiz. Eğer siz yoksanız, bizim eğitimde bir kanadımız kırık demek" ifadelerini kullandı.
Babalara yönelik eğitim semineri başladı. Babalara "Çocukları anlamaya çalışın ve onlara olumlu model olun" mesajı verildi
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