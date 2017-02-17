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Baba Salih'e son görev

Dün vefat eden Alanya'nın renkli simalarından olan 'Baba Salih' lakaplı Salih Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Baba Salih'e son görev

Dün vefat eden Alanya'nın renkli simalarından olan 'Baba Salih' lakaplı Salih Çetin son yolculuğuna uğurlandı

17 Şubat 2017 Cuma 14:42
Baba Salih'e son görev
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ALANYA'DA 'Baba Salih' lakabıyla tanınan Salih Çetin, 90 yaşında yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle dün hayata gözlerini yumdu. AK Parti Alanya eski İlçe Başkanı işadamı Ahmet Çetin ve Alanyaspor Yönetim Kurulu üyelerinden Veysel Çetin'in de babası olan Salih Çetin, Alanya'nın en eski kamyoncularındandı. Alanya'da 1950'li yıllardan itibaren çocukların mahallelerine dört gözle beklediği bir isim olan Baba Salih, kamyonuyla geçtiği güzergahlarda çocuklara şeker dağıtmasıyla bilinirdi. Bu özelliği ile Alanya'da 'Baba Salih' lakabıyla tanınan Çetin, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. 
Çetin'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hacımemişler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı. Yeni Alanya, merhum Salih Çetin'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaBaba SalihSalih Çetin
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