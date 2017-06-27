Baba 'can', kadınlar 'canlı yayın' derdinde

OLAY, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Irak'ta yaşayan İbrahim Kaplan (42) çocuklarını ve eşini alarak terör örgütü DEAŞ baskısından dolayı Ankara'ya yerleşti. Kaplan dün de Adana'daki akrabalarını ziyaret etmek için oğlu 15 yaşındaki Enver Kaplan ile Adana'ya geldi. Kaplan baba oğul akrabalarıyla birlikte Seyhan Nehri eski baraj kenarına gezmeye geldi. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Enver Kaplan nehre girdi. Yüzmeyi bilmeyen Kaplan önce derin olmayan yerde yüzerken bir süre sonra akıntıya kapılarak derin yere doğru sürüklendi. Baba Kaplan ve akrabaları da yüzmeyi bilmediği için çocuğu çıkartamadı. Babanın feryadını etraftaki vatandaşlar koşup nehre atladı ancak Kaplan nehirde gözden kayboldu. Daha sonra olay yerine Can-Kur ekipleri sevk edildi. Can yelekleriyle nehre girip çocuğu arayan ekiplerde onu bulamadı.

Nehre girip ölmek istedi

Olay yerine bir süre sonra ise dalgıç polisler geldi. Dalgıçlar nehre girerek arama başlattı. Ancak bir türlü çocuk bulunamadı. Çocuğu bulunamayan baba isyan ederek koşup nehre girerek kedisi de ölmek istedi. Ancak yakınları ve polisler baba Kaplan'ı tutarak güçlükle nehirden çıkartıldı. Baba daha sonra polisler tarafından nehir kenarından ikinci bir olaya meydan vermemesi için uzaklaştırıldı.

Acıyı canlı yayın yaptılar

Bu arada meraklı vatandaşlar da olayı görmek için nehir kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar bu anları görüntülemek ve fotoğraf çekmek için de cep telefonlarını sarıldı. İki kadının ise baba nehir kenarında isyan ederken o anları görüntülemesi dikkat çekti. Kadınların bu anları sosyal medyadan canlı yayın yaptığı öğrenildi.

Çocuğun bulunması için dalgıçların arama çalışması devam ediyor.