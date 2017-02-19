Azerbaycan Milletvekili'nden Alanya yorumu

Haber: Alper KUTAY

BURDUR'DA 'Tarihin Kara Lekesi: Hocalı Katliamı' konulu konferansa katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edip önemli mesajlar verdi. Antalya Türk Ocakları'nın düzenlediği konferansa katılan Pashayeva, Türk gençlerine sorumluluklarını anlattığı ve yol haritası çizdiği bir konuşmaya imza attı. Bu sabah Alanya'ya gelen Pashayeva, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Türk Ocağı Başkanı Hasan Peker ile kahvaltıda bir araya geldi. Azeri Vekil Ganire Pashayeva, hem Başkan Yücel'e hem de MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'a birer Azerbaycan Bayrağı hediye etti. Pashayeva, "Alanya'da sık sık görüştüğüm yakın dostlarım var. Alanya, iklimi, coğrafyası ve insanların sıcaklığı ile gerçekten çok güzel bir şehir" dedi.