Az pişmiş etle ölümden döndü!

İSHAL olan, ardından da 13 gün hiç idrar yapmayan bebek, ailesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontrollerde kan değeri oldukça düşük çıkan ve sağlık durumu ağır olan Kumsal bebek, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ile Prof. Dr. Özkan Herek tarafından hemen tedaviye alındı.



Hayati tehlikesi bulunan minik Kumsal, 20 gün boyunca yoğun bakımda tutuldu. Ardından periton diyaliz uygulaması gerçekleştirilerek vücuttan fazla sıvısı çekildi. Mikrop nedeniyle hasar alan vücudun mikroplara karşı savuma sisteminin de düzelmesi sağlandı. 1.5 ay süren tedavinin ardından minik Kumsal sağlığına kavuştu.Bu tür hastalıkların çocuklara az pişmiş etten bulaştığını belirten Herek, “Bu hastalar hayatlarını kaybetmelerine ya da diyaliz hastası olmalarına bile sebep olabilir” dedi.