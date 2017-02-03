Ayrılmak isteyen eşini takip edip 15 bıçak darbesiyle öldürdü

BURSA'DA bir kadın ayrılmak isteyen eşi tarafından sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde bir evde yaşamaya başladı.



ADRESİNİ ÖĞRENİP PUSU KURDU

Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz'ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı.

200 METRE TAKİP ETTİ

Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, onun kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cinayet şüphelisi verdiği ifade de, “Eşimin beni başka bir şahısla aldattığını öğrendim. Olay günü cadde de bekledim. Eşimin geçtiğini görünce arkasından giderek bıçakladım. Pişmanım” dedi.

CİNAYET KAMERADA

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kafasında şapka ile caddede beklediği görülüyor. Eşinin geçtiği sırada bir aracın arkasına saklanan ve yüzünü gizleyen şüpheli ardından arkadan yaklaşıyor. Eşini bir süre takip eden şüpheli daha sonra koşmaya başlıyor. Eşinin yanına hızla yaklaşan şüpheli, ardından bıçaklıyor.

