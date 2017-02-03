banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.159
DOLAR
3.7432
STERLIN
4.6810
EURO
4.0220
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Ayrılmak isteyen eşini takip edip 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz, boşanmak için dava açan 3 çocuk annesi eşi 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz'ü dün işe giderken sokakta pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrılmak isteyen eşini takip edip 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Özel güvenlik görevlisi 41 yaşındaki Tahsin Taner Açıkgöz, boşanmak için dava açan 3 çocuk annesi eşi 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz'ü dün işe giderken sokakta pusu kurup 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, yakalanarak gözaltına alındı.

03 Şubat 2017 Cuma 12:31
Ayrılmak isteyen eşini takip edip 15 bıçak darbesiyle öldürdü
banner404

BURSA'DA bir kadın ayrılmak isteyen eşi tarafından sokak ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Açıkgöz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz'den boşanmak için geçen yıl kasım ayında dava açtı. Dava sürerken mahkeme Tahsin Taner Açıkgöz'e evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürede bir markette çalışan Fatma Açıkgöz, evini ayırarak merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde bir evde yaşamaya başladı.


ADRESİNİ ÖĞRENİP PUSU KURDU

Tahsin Taner Açıkgöz, kendisini başka bir erkekle aldatmasından şüphelendiği, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Açıkgöz'ün adresini öğrendiği evinin önüne dün gelerek pusu kurdu. Yol kenarındaki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz kaçmaya başladı. 

200 METRE TAKİP ETTİ

Ancak kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürdüğü Fatma Açıkgöz'ü 15 bıçak darbesiyle yaraladı. Olaydan sonra bıçağı çöp kutusuna atan ve bir taksiyle kaçmaya çalışan zanlı vanadaşların şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.Çağrılan ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Zanlının emniyetteki ifadesinde eşiyle ailevi problemler yaşadığı, onun kendisini başka bir erkekle aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle Fatma Açıkgöz'ü bıçakladığını söyledi. Açıkgöz, ifadesinde olayı planlayarak yaptığını ve pişman olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cinayet şüphelisi verdiği ifade de, “Eşimin beni başka bir şahısla aldattığını öğrendim. Olay günü cadde de bekledim. Eşimin geçtiğini görünce arkasından giderek bıçakladım. Pişmanım” dedi.

CİNAYET KAMERADA
Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kafasında şapka ile caddede beklediği görülüyor. Eşinin geçtiği sırada bir aracın arkasına saklanan ve yüzünü gizleyen şüpheli ardından arkadan yaklaşıyor. Eşini bir süre takip eden şüpheli daha sonra koşmaya başlıyor. Eşinin yanına hızla yaklaşan şüpheli, ardından bıçaklıyor.
  

banner355
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika HaberiBursaKadın Cinayeti15 Bıçak DarbesiUludağSakaryaNilüferUludağ Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 
Doğum hanesine yazıldı! 'Nerelisin diye sorana…' 
Doğum hanesine yazıldı! 'Nerelisin diye sorana…' 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals