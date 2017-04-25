AYM Başkanı Arslan'dan flaş açıklamalar

ANAYASA Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıldönümünde açılış konuşması yaptı

Arslan konuşmasında "Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'larını denetleme yetkisi olmadığına karar vermiştir" dedi.

Arslan'ın konuşmasında diğer öne çıkan başlıklar

''Halk oylamasının yüzde 85'i aşan katılımla gerçekleşmiş olması demokrasimiz açısından büyük bir kazanımdır. Muasır medeniyetin en önemli göstergesi adaletin sağlanmasıdır. Osmanlı devlet geleneğinde önemli bir yeri olan adalet dairesi adaletle başlayıp adaletle tamamlanan bir anlayışı ifade eder. Cihanın düzen ve kurtuluşunu sağlayan adalettir.

Güvenlik ve özgürlük birbirini tamamlayan değerlerdir. Olağanüstü yönetimlerin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmak olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanım olağanüstü dönemlerde anayasa mahkemelerine önemli görevler düştüğü bilinmektedir. Olağanüstü yönetimlerin amacı olağan dönemlere dönüşün sağlanmasıdır.

AYM'nin görev ve yetkilerinin düzenlendiği Anayasa'nın 148. maddesinde OHAL'de çıkarılan KHK'ların anayasaya aykırı iddiası ile AYM'de dava açılamayacağı açık bir şekilde belirtilmektedir. Mahkememiz de bu açık anayasal hükmü dikkate alarak OHAL KHK'larını denetleme yetkisine sahip olmadığına karar vermiştir. Bazı OHAL KHK'ları hakkında AYM'ye iptal davaları açılmış bu davalarda ilk inceleme aşamaları tamamlanmış ve esas incelemeye geçilmiştir.

Muasır medeniyeti tehdit eden bir meseleye değinmek istiyorum. Bu mesele yabancı düşmanlığıdır.

Ulusal ve uluslararası yargı organlarının özellikle başörtüsüne ilişkin yasakçı kararları dikkat çekicidir. Mültecilere kapıları kapatan başörtüsünü kamusal alandan yasaklayan yaklaşım insan haklarıyla bağdaştırılamaz.''

Törene katılanlar

Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.

Perinçek yerini beğenmeyenince salondan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelişi esnasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tanıtım filmi izlendi. Perinçek'in protokol yerini beğenmemesi nedeniyle program başlamadan salondan ayrıldığı öğrenildi.