banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
Sisli
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87477
ALTIN
148.363
DOLAR
3.7390
STERLIN
4.6856
EURO
3.9945
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Flaş Haber
3 saatte 3 marketi soydular
Kapat

Ayın polisi seçildiler

Antalya Emniyeti, görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 2'si Alanya’dan olmak üzere 6 polis memurunu ‘Ayın Polisi’ seçerek ödüllendirdi

Ayın polisi seçildiler

Antalya Emniyeti, görevleri esnasında gösterdikleri başarıdan dolayı 2'si Alanya’dan olmak üzere 6 polis memurunu ‘Ayın Polisi’ seçerek ödüllendirdi

07 Şubat 2017 Salı 21:12
Ayın polisi seçildiler
banner404

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında 'Ayın Polisi' olmaya hak kazanan 6 polis memurunu ödüllendirdi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli İ. B. ve E. Y., belgelerini Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın elinden aldılar. 29 Aralık günü saat 21.40 sularında Karşıyaka Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri kasasında bulunan 18 bin 684 TL para ile işyeri çalışanına ait cep telefonunun yağmalanması olayının yanı sıra, 07 Ocak 2017 günü saat 23.00 sularında Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde bulunan petrol istasyonuna 2 adet motosikletle gelen 4 şahsın kasada bulunan 3 bin 500 TL civarında parayı yağmalanması olayının aydınlatılmasında üstün gayret ve başarı gösteren Polis Memuru A.Ö. “Ayın Şubeler Polisi” seçildi.
RUHSATSIZ SİLAHLAR YAKALANDI
Pınarlı Mahallesi'nde ikamet eden R.A. isimli şahsın İstanbul’dan kaçak yollardan ruhsatsız silah temin ederek satmaya çalıştığı yönünde alınan bilgi neticesinde 21 Ocak 2017 günü saat 15.00’te adı geçenin ikametinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve 10 adet fişeğin ele geçirilmesi olayıyla ilgili Polis Memuru F.T. ise “Ayın Merkez İlçeler Polisi” seçildi.
İKİ POLİS MEMURU ALANYA'DAN
01 Ocak 2017 günü saat 02.20 sularında, bir şahsın bıçakla yaralanma neticesinde hayatını kaybettiği, ayrıca yaralı bir şahsın bulunduğu, kavga olayına karışıp kaçan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, M.M.S., M.P.A. ve D.B.  isimli şahısların 03 Ocak’ta yakalanmasında göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Alanya’da görevli polis memuru İ. B. “Ayın Dış İlçeler Polisi” seçildi. Ayın Polisi seçilen 6 polis memuru arasında Alanya’da görevli bir diğer polis memuru ise E. Y. oldu. 
Polis memurları Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın makamında düzenlenen törenle çeyrek altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya EmniyetiGörevleriAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizi film hayali gerçekleşiyor
Dizi film hayali gerçekleşiyor
Anne adaylarına eğitim
Anne adaylarına eğitim
Alanya Ukrayna Diasporası kuruldu
Alanya Ukrayna Diasporası kuruldu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals