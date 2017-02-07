Ayın polisi seçildiler

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayında 'Ayın Polisi' olmaya hak kazanan 6 polis memurunu ödüllendirdi. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli İ. B. ve E. Y., belgelerini Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın elinden aldılar. 29 Aralık günü saat 21.40 sularında Karşıyaka Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri kasasında bulunan 18 bin 684 TL para ile işyeri çalışanına ait cep telefonunun yağmalanması olayının yanı sıra, 07 Ocak 2017 günü saat 23.00 sularında Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde bulunan petrol istasyonuna 2 adet motosikletle gelen 4 şahsın kasada bulunan 3 bin 500 TL civarında parayı yağmalanması olayının aydınlatılmasında üstün gayret ve başarı gösteren Polis Memuru A.Ö. “Ayın Şubeler Polisi” seçildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR YAKALANDI

Pınarlı Mahallesi'nde ikamet eden R.A. isimli şahsın İstanbul’dan kaçak yollardan ruhsatsız silah temin ederek satmaya çalıştığı yönünde alınan bilgi neticesinde 21 Ocak 2017 günü saat 15.00’te adı geçenin ikametinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 4 adet şarjör ve 10 adet fişeğin ele geçirilmesi olayıyla ilgili Polis Memuru F.T. ise “Ayın Merkez İlçeler Polisi” seçildi.

İKİ POLİS MEMURU ALANYA'DAN

01 Ocak 2017 günü saat 02.20 sularında, bir şahsın bıçakla yaralanma neticesinde hayatını kaybettiği, ayrıca yaralı bir şahsın bulunduğu, kavga olayına karışıp kaçan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırma neticesinde, M.M.S., M.P.A. ve D.B. isimli şahısların 03 Ocak’ta yakalanmasında göstermiş olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Alanya’da görevli polis memuru İ. B. “Ayın Dış İlçeler Polisi” seçildi. Ayın Polisi seçilen 6 polis memuru arasında Alanya’da görevli bir diğer polis memuru ise E. Y. oldu.

Polis memurları Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın makamında düzenlenen törenle çeyrek altın ve teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi.

