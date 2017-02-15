'Avsallar'ın çehresi değişecek'

Haber:Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu ve ekibiyle kahvaltıda buluşarak tarım sektörünün sorunlarını dinledi. Kahvaltıda, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er ve Yazı İşleri Müdürü Hasan Erdoğan da hazır bulundu. Musluoğlu, aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Başkan Yücel ile bölgenin tarımını değerlendirdiklerini söyledi. Öte yandan Avsallar Mahallesi’ne yeni bir vizyon kazandıracak rekreasyon ve yürüyüş yolu projesini hayata geçirmek için düğmeye bastıklarını açıklayan Başkan Yücel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Avsallar’a hazırlanan projenin ihale sürecinin tamamlandığını ve kısa süre içinde çalışmalara başlanacağını kaydetti. Başkan Yücel, Rubi Otel’den başlayıp Özkaymak Otel’e kadar devam eden D-400 Karayolu üzerinde 21 bin 215 m2’lik alanda yeni düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

'TURİSTLERE HİZMET VERECEK'

Başkan Yücel, “Bu alanda rekreasyon ve yürüyüş yolu projesi uygulayacağız. Proje kapsamında mevcut bankamatikleri daha kullanışlı ve kent estetiğine uygun hale getireceğiz. Mevcut altgeçitleri de daha güvenli ve kullanışlı olarak hizmete sunacağız" dedi. Avsallar’a modern oturma grupları koyarak halkın dinlenebileceği alanlar oluşturacaklarını, ayrıca tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini artıracak görseller kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Yücel, "Vatandaşın ve misafirlerin yürüyüş yapabileceği, çocukların güven içinde oynayabileceği alanlar yaparak, bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerin hizmetine sunacağız” diye konuştu. Başkan Yücel, projenin ihalesinin tamamlandığını ve çalışmaları üç ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.