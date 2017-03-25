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Avrupa, Türkiye'nin sürdürdüğü 'Yaz saatine' geçiyor

Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçilecek. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkacak.

Avrupa, Türkiye'nin sürdürdüğü 'Yaz saatine' geçiyor

Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınarak 'Yaz saati' uygulamasına geçilecek. Böylece Avrupa ülkelerinin Türkiye ile arasındaki 1 saatlik fark ortadan kalkacak.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:19
Avrupa, Türkiye'nin sürdürdüğü 'Yaz saatine' geçiyor
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BAKANLAR Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim'den itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti. Böylece 1973'ten bu yana her yıl, Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin, Ekim'de bir saat geri alınması uygulamasına son verilmiş zaman GMT+3 diliminde sabitlemiş olmuştu. Uygulama ile  Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmış, Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile de 2 saatten, 3 saate çıkmıştı. Türkiye'de karanlıkta işe gitmekten, çocuklarını Sabah ezanı okunmadan gece okula göndermekten yakınan kişilerin internette başlattıkları 140 bini aşan imza kampanyaları sonuç vermemişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), GMT+3 saat diliminin (yaz saati) kalıcı hale getirilmesinin enerji tüketimini azaltacağı yerde arttırdığını öne sürerken, Kasım ayı tüketiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 düzeyinde rekor artış gösterdiğini ve 22.7 milyar kilovat saat ile en yüksek düzeye ulaştığını açıklamıştı.

Yaz saati saat uygulamasıyla, özellikle Türkiye'de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısına doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması futbol severleri uykusuz bırakmıştı.

Avrupa ülkelerinde 27 Mart pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınması ile Türkiye arasındaki zaman farkı yine 1 saate, İngiltere ile 2 saate düşmüş olacak.

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