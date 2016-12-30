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AVM'lere plaka tanıma sistemi

Alışveriş merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan  açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş  merkezi yönetimince plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek

AVM'lere plaka tanıma sistemi

Alışveriş merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan  açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş  merkezi yönetimince plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek

30 Aralık 2016 Cuma 10:57
AVM'lere plaka tanıma sistemi
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RESMİ gazete'nin bugünkü sayısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Alışveriş merkezleri hakkındaki yönetmelik" değiştirildi.Yapılan değişiklik ile tebliğe, "Alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılır" maddesi eklendi.

Tebliğe ayrıca, "İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanır" hükmü de eklendi.

Buna göre, "kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar" İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek 

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Anahtar Kelimeler:
AVMOtoparkGAZETEResmi Gazete
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