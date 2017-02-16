Avatar Atakan'a büyük şok 

SURVİVOR 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabı üzerinden bir görüntü paylaşmış, görüntüde küfür ettiği iddia edilmişti. Görüntü, 18 Ekim 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yer alan bir programda yayınlanmıştı.

Bunun üzerine gelen bir şikayeti dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ertuğrul Sarıyar, Atakan Arslan hakkında "Türklüğü, cumhuriyeti,devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.

Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğünden cevap gelmesi bekleniyor.

