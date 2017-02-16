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Avatar Atakan'a büyük şok 

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüsünde, "Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi

Avatar Atakan'a büyük şok 

Survivor'un 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir görüntüsünde, "Türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi

16 Şubat 2017 Perşembe 14:50
Avatar Atakan'a büyük şok 
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SURVİVOR 'Avatar' lakaplı şampiyonu Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabı üzerinden bir görüntü paylaşmış, görüntüde küfür ettiği iddia edilmişti. Görüntü, 18 Ekim 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yer alan bir programda yayınlanmıştı.
Bunun üzerine gelen bir şikayeti dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Ertuğrul Sarıyar, Atakan Arslan hakkında "Türklüğü, cumhuriyeti,devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu işlediği gerekçesiyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.
Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğünden cevap gelmesi bekleniyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Avatar Atakançağatay Atakan ArslanSurvivor Atakan
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