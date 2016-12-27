ATSO’dan 'Yılbaşı’ tepkisi

Yılbaşı nedeniyle yurtdışından sebze ve meyve talebinde geçen aya göre yüzde 50 artış yaşandı. Havanın da soğuk olması nedeniyle üretici domates ve biberi 2-3 TL arasında, salatalığı da 2.5 TL'den ihracatçıya satıyor. Ancak Rusya'nın bu iki önemli üründeki yasağı devam ediyor