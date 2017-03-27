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Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya hakkında flaş karar!

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya Çanakkale’de tutuklanarak cezaevine gönderildi

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya hakkında flaş karar!

Atatürk'e benzerliği ile tanınan İzmirli sinema ve tiyatro sanatçısı Göksel Kaya Çanakkale’de tutuklanarak cezaevine gönderildi

27 Mart 2017 Pazartesi 12:51
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya hakkında flaş karar!
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ATATÜRK'E benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve tüm Türkiye'yi dolaşarak CHP'nin çeşitli organizasyonlarında Mustafa Kemal'i canlandıran tiyatro ve sinema sanatçısı Göksel Kaya, sinema yönetmeni Sinan Çetin'in yönettiği Çanakkale Ruhu filminde Mustafa Kemal'i canlandırmıştı.

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Çanakkale yerel basınından alınan bilgilere göre, Göksel Kaya dün akşam Çanakkale'ye geldi. Saat:24:00 gemisiyle Çanakkale'den Eceabat'a geçen Göksel Kaya ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık iddiasıyla önce gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kaya ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 27.03.2017 12:54
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