Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü! Genç kadın...

İSTANBUL Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde amatör kamera tarafından 23 Haziran günü çekilen görüntü "bu kadar da olmaz!" dedirtti.
Tuvalete gitmek yerine geri dönüşüm kutularının olduğu bölgeye gelen kadın, herkesin içinde önce pantolununu indirdi, daha sonra da geri dönüşüm kutusuna tuvaletini yaptı.
YOLCU OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR
Yolcu olup olmadığı henüz bilinmeyen kadın, tuvalet ihtiyacını gidermek için, hemen herkesi dumura uğratacak bir görüntüye imza attı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.