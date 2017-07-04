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Atak helikopterinin saldırı anının görüntüleri yayınlandı

Yerli imkanlarla yapılan ATAK helikopterinin içinden çekilmiş görüntüler yayınlandı. Helikopterin atışları sırasında çekilen görüntüler dikkat çekiyor

Atak helikopterinin saldırı anının görüntüleri yayınlandı

Yerli imkanlarla yapılan ATAK helikopterinin içinden çekilmiş görüntüler yayınlandı. Helikopterin atışları sırasında çekilen görüntüler dikkat çekiyor

04 Temmuz 2017 Salı 14:39
Atak helikopterinin saldırı anının görüntüleri yayınlandı
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SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı (SSM) yerli imkanlarla geliştirilen milli helikopetimiz ATAK operasyonlarda kullanılmaya başlandı. Yeni nesil teknolojiyle donatılan ATAK, yüksek manevra kabiliyeti ve özgün silah teknolojisi ile özellikle PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda Mehmetçik'e önemli ateş desteği sağlıyor. Gelişmiş hedef tespit sistemi sayesinde  de teröristleri adeta avlıyor.T129 Atak helikopterinden 20 mm'lik top ve 70 mm'lik güdümsüz roket atışları, Atak helikopterinin kamerasına böyle yansıdı.

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