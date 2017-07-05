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ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı... Sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu. En fazla üç dersi kalan ve daha sonrasında mezun olacakların gireceği AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi Atatürk Üniversitesi AÖF sayfası üzerinden erişime açıldı. Binlerce açıköğretim öğrencisinin bu yılki son umudu bütünleme sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı... Sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu. En fazla üç dersi kalan ve daha sonrasında mezun olacakların gireceği AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi Atatürk Üniversitesi AÖF sayfası üzerinden erişime açıldı. Binlerce açıköğretim öğrencisinin bu yılki son umudu bütünleme sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, ATA AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı... Sınav yerleri nasıl öğrenilir?
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ATA AÖF 8-9 Temmuz bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgesini çıktı almak isteyen öğrenciler için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan ATA AÖF, sınav giriş belgesinin TC Kimlik Numarası ve şifre ile kolayca görüntülenebileceğini ifade etti. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı hakkında detaylı bilgiler

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKTI ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi, fakültenin internet sitesi aracılığıyla çıktı alınabilecek. ATA AÖF internet sitesinin ana sayfasında "Sınav ve Dersler" bölümü altında yer alan "08-09 Temmuz Bütünleme Sınavı Giriş Belgeleri" linkine tıklayacak olan vatandaşlar buradan sınava giriş belgelerini, TC Kimlik Numarası/Kullanıcı Adı ve şifre ile çıktı alınabilecek. 

ATA AÖF SINAVA GİRİŞ BELGENİZİ ÇIKTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BLOK UYGULAMA DERSLERİNDE BÜTÜNLEMENİN KATKISI %40

Blok uygulama derslerinde, uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı % 60, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının katkısı % 40 olarak alınır.

AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI

Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi değeri ile o dersin başarı notuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen ağırlık katsayısının çarpılması ve bu çarpımların toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi değerine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Harf Notu      Ağırlık Katsayısı

AA                      4,00

BA                       3,50

BB                       3,00

CB                       2,50

CC                       2,00

FF                        0,00

G                         Geçer

Z                         Devamsız

 AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

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