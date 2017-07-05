At eti operasyonu

GELEN bir ihbar üzerine polis ve zabıta ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Semti'ndeki 1196 Sokak'ta bulanan metruk bir evde arama yaptı. Evin farklı bölümlerinde buzdolaplarına konulmuş etler bulundu. Yapılan kontrollerde, bunların at eti olduğu saptandı. Yaklaşık 350 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi. Etleri buraya sakladığı belirlenen bir kişinin arandığı belirtildi.
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