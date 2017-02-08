banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88231
ALTIN
148.614
DOLAR
3.7181
STERLIN
4.6575
EURO
3.9794
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

Astsubay Efiloğlu ailesine 'şehit olmak istiyorum' demiş

'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş...

Astsubay Efiloğlu ailesine 'şehit olmak istiyorum' demiş

'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş...

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:21
Astsubay Efiloğlu ailesine 'şehit olmak istiyorum' demiş
banner404

FIRAT Kalkanı Harekatında şehit düşen iki askerden birisi olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehadet haberi İzmir’deki ailesine ulaştı. Şehit askerin akrabası Ali Efiloğlu, "Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye, hava şehitliğine karar verdik" dedi.
  Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehit haberi memleketi İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile oğlunun şehadet haberini olgunlukla karşılarken, şehit evi haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi öğrenen vatandaşlar da şehit evine akın ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit olmadan saatler önce babasıyla görüşmüş
Şehidin acılı babası Abdullah Efiloğlu'un ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Şehit babası, "En son dün konuştum. İyi olduğunu söyledi ve bir dakika kadar konuştuk" diye konuştu.

"Şehit olmak istiyorum" demiş
Şehidin akrabası Ali Efiloğlu ise şehidin ailenin tek asker çocuğu olduğunu söyledi. Astsubay Kıdemli Çavuş Efiloğlu'nun şehit olmak istediğini ifade eden Ali Efiloğlu, "Görev bölgesinde görevini severek yaptığını zamanla anlatır, zaman zaman benimle de görüştüğünde dua isterdi. Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek, şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye, hava şehitliğine karar verdik. Devamlı sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı evliliği geciktirdik biraz bilinçli olarak. Böyle bir durum düşünmedik; ama takdir-i ilahi tecelli eder sınır bölgesindeki görevi bittikten sonra evlilik gerçekleşir diye düşünüyorduk. Bu sezon sonunda da böyle bir teşebbüsümüz vardı" şeklinde konuştu. 
  Astsubay Efiloğlu’nun cenazesi Cuma günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. DEAŞ terör örgütünün hain saldırısında, Yahya Efiloğlu ile beraber Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit düşmüş, 15 askerde hafif şekilde yaralanmıştı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
şehitVasiyetİzmirSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hal'de işler yolunda
Hal'de işler yolunda
 Denizden balık yerine dana çıktı
 Denizden balık yerine dana çıktı
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!
Dim TV Ana Haber Bülteni Canlı yayınını izlemek için tıklayın!

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals