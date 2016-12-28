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Aşırı yağışta araçlar sürüklendi

Mersin'de aşırı yağış nedeni ile sürüklenen birçok araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, can ve mal kaybı yaşanmadı

Aşırı yağışta araçlar sürüklendi
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MERKEZ Akdeniz İlçe sınırları içerisinde bulunan kar ve yağmur sularının etkisiyle dün Deliçay Deresi'nde taşkınlar yaşandı. Aracıyla Bekirde Mahallesi'nden, Karacailyas'a dereden geçmeye çalışan Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı pikap sürüklendi. Boran araç ile birlikte sürüklenirken dere yatağında kaya parçasına takıldı.  Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri,  kurtarma araçlarının da yardımı ile  Boran'ı ve aracı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtardı. İtfaiye ekipleri, başka noktalarda yağış nedeniyle  sürüklenen araçlara da  müdahale etti.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu,  Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek  kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam  saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda etkisini artıracak yağışların yarın  akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin ve Adana çevrelerinde  sahil kesimlerinde yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı  şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun kar yağışının beklendiği bölgede yeni kar  yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne  sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı  gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
 
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