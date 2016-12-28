Aşırı yağışta araçlar sürüklendi

MERKEZ Akdeniz İlçe sınırları içerisinde bulunan kar ve yağmur sularının etkisiyle dün Deliçay Deresi'nde taşkınlar yaşandı. Aracıyla Bekirde Mahallesi'nden, Karacailyas'a dereden geçmeye çalışan Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı pikap sürüklendi. Boran araç ile birlikte sürüklenirken dere yatağında kaya parçasına takıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kurtarma araçlarının da yardımı ile Boran'ı ve aracı yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtardı. İtfaiye ekipleri, başka noktalarda yağış nedeniyle sürüklenen araçlara da müdahale etti.
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda etkisini artıracak yağışların yarın akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun kar yağışının beklendiği bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Mersin'de aşırı yağış nedeni ile sürüklenen birçok araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, can ve mal kaybı yaşanmadı
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