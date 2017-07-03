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Aşırı sürat ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı. Yaralananlar arasında ölen gencin ikiz kardeşinin de bulunduğu belirtildi

Aşırı sürat ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı. Yaralananlar arasında ölen gencin ikiz kardeşinin de bulunduğu belirtildi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:00
Aşırı sürat ikizleri ayırdı: 1 ölü, 3 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre; Bitez Mahallesinde meydana gelen trafik kazsında 30 yaşındaki Ali Osman Konduz, STA LI 64 Almanya plakalı lüks Otomobiliyle Bitez Kavşağına hızlı girmesi sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmaya başladı. 4 takla atan otomobil istinat duvarını kırdıktan sonra ters şekilde durabildi. Gece 03:45’de meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan şoför hariç diğer üç kişi otomobilin üstü açık olması nedeniyle çevreye savruldu. Kazada Sürücü Konduz başta olmak üzere, 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve İkiz kardeş oldukları öğrenilen Batuhan Tanışan ağır şekilde yaralanırken, Doğukan Tanışan (16) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Önel’i Bodrum Devlet Hastanesine, Konduz ve ikiz kardeşlerden Batuhan’ı özle hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekibi ve Muğla 911 ekipleri geldi. Trafik polisleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemi alarak otomobillere kontrollü geçişini sağladı. Olay yeri inceleme ekipler ve Cumhuriyet Savcısı, kaza mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Kaza sonrasından Bodrum Devlet hastanesi morguna kaldırılan Doğukan Tanışan kesin ölüm belli olması için Muğla Adli tıp kurumuna gönderildi.

SÜRÜCÜ KONDUZ İLE YENİ TANIŞMIŞLAR

Kazada yaralanan Oğuzhan Önel polise verdiği ilk ifadesinde, Konduz’la yeni tanıştıkları, Doğukan ve Batukan kardeşler ile beraber Bodrum’u tanıtmak için Konduz’un otomobiliyle gezdiklerini söyledi. Önel, “Geçe geç saatlere kadar Konduz’un arabası ile Bodrum’u gezdik daha sonra o bizi evimize bırakacaktı. Gümbet’ten çıktıktan sonra Bitez kavşağında otomobil taklalar atmaya başladı” dedi.

İKİZLERİN TEK HAYALİ AYNI TAKIMINDA OYNAMAKMIŞ

Doğukan ve Batuhan kardeşler,  Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turizm otelcilik bölümü 3’üncü sınıfa geçtikleri, aynı sınıfata okudukları, aynı futbol takımında top oynadıkları ve kollarında ayı dövmeden bulunduğu öğrenidi. Doğukan 20 numaralı formasıyla, Batuhan ise 77 numaralı formasıyla Göztepe Bodrum futbol okulunda top koşturdukları öğrenildi.  Ağır şekilde yaralanan Batuhan’ın Göztepe spor U17’ye seçildiği, kazada ölen Doğukan’ın ise Bodrum Göztepe spor - Bodrum 1925 spor kulübünde top oynadığı öğrenildi.  Doğukan ve Batuhan kardeşlerin en büyük hayalli ise profosyonel bir futbol takımda beraber top oynamak istedikleri ortaya çıktı. Öte yandan yaralı olan Oğuzhan Önel’inde ikiz kardeşlerle aynı okula gittiği ve Turgutreis sporda top oynadığı öğrenildi.

Öte yandan takla atan araç içerisinden yüksek seste müzik çalması ise dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekipleri ve Muğla 911 ekipleri otomobilin müziğini kapatmak için saatlerce uğraştı.

Yaralılardan Batukan Tanışan’ın ve sürücü Konduz’un durumlarının ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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