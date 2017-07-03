Aşırı sıcaklara mola...

YAPILAN son değerlendirmelere göre bugün Edirne, Kırklareli, Takirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Trakya’daki kadar çok etkili olmasa da Salı İstanbul’da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul’u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.

KARADENİZ’DE FIRTINA

Karadeniz’de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve cıvarına kadar düşmesi bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:"Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir"

