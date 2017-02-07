Arslan unutulmadı

TEK Teker Arif Motosiklet Kulübü üyeleri ve motosikletçi dostları,10 Ocak 2016'da Türkler Mahallesi'nde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunamayan Sami Devrim Arslan'ı unutmadı. Arslan için 'Tek teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun motosiklet dükkanının yanında okutulan mevlide çok sayıda motosiklet tutkunu arkadaşı katıldı. Razgatlıoğlu'nun organize ettiği yemekli mevlide katılan motosikletçiler Arslan'ı yad edip dualar etti. Mevlide katılan arkadaşları, 'Devrim renkli kişiliği olan, sıcakkanlı ve güleryüzlü bir insandı. Onu hiç unutmayacağız' dediler.

'ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'

Razgatlıoğlu da, 'Arslan'ın aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü, onsuz geçen bir yıl. Arslan'ı özledik. Onu seviyoruz. Aramızdan ayrılışının ilk yılında Arslan'ı dualarla andık. Bu her yıl böyle devam edecek. Onu hiçbir zaman unutmayacağız' diye konuştu.