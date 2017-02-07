banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Sisli
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87477
ALTIN
148.717
DOLAR
3.7390
STERLIN
4.6926
EURO
3.9945
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kuru öksürük nasıl geçer?
Kuru öksürük nasıl geçer?
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı yaşanabilir
Tırtıl istilası tehdidi! Gıda sıkıntısı...
Meyan kökü zekayı azaltır mı?
Meyan kökü zekayı azaltır mı?

Arslan unutulmadı

Tek Teker Arif Motosiklet Kulübü üyeleri ve motosikletçi dostları,10 Ocak 2016'da Türkler Mahallesi'nde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunamayan Sami Devrim Arslan'ı unutmadı

Arslan unutulmadı

Tek Teker Arif Motosiklet Kulübü üyeleri ve motosikletçi dostları,10 Ocak 2016'da Türkler Mahallesi'nde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunamayan Sami Devrim Arslan'ı unutmadı

07 Şubat 2017 Salı 21:57
Arslan unutulmadı
banner404

TEK Teker Arif Motosiklet Kulübü üyeleri ve motosikletçi dostları,10 Ocak 2016'da Türkler Mahallesi'nde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunamayan Sami Devrim Arslan'ı unutmadı. Arslan için 'Tek teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun motosiklet dükkanının yanında okutulan mevlide çok sayıda motosiklet tutkunu arkadaşı katıldı. Razgatlıoğlu'nun organize ettiği yemekli mevlide katılan motosikletçiler Arslan'ı yad edip dualar etti. Mevlide katılan arkadaşları, 'Devrim renkli kişiliği olan, sıcakkanlı ve güleryüzlü bir insandı. Onu hiç unutmayacağız' dediler. 
'ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ'
Razgatlıoğlu da, 'Arslan'ın aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü, onsuz geçen bir yıl. Arslan'ı özledik. Onu seviyoruz. Aramızdan ayrılışının ilk yılında Arslan'ı dualarla andık. Bu her yıl böyle devam edecek. Onu hiçbir zaman unutmayacağız' diye konuştu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tek Teker Arif MotosikletArif Motosiklet KulübüSami Devrim ArslanTürkler Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yeni GZP yolu 4 ayda biter'
'Yeni GZP yolu 4 ayda biter'
Dizi film hayali gerçekleşiyor
Dizi film hayali gerçekleşiyor
Anne adaylarına eğitim
Anne adaylarına eğitim

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals