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Arka Sokaklar'da yürek yakan veda! 

Fenomen yapım 'Arka Sokaklar' dizisinin 428'inci bölüm fragmanı yayınlandı. 'Sezgin'in hain saldırısı sonucu 'Pınar' hayatını kaybediyor

Arka Sokaklar'da yürek yakan veda! 

Fenomen yapım 'Arka Sokaklar' dizisinin 428'inci bölüm fragmanı yayınlandı. 'Sezgin'in hain saldırısı sonucu 'Pınar' hayatını kaybediyor

04 Şubat 2017 Cumartesi 13:16
Arka Sokaklar'da yürek yakan veda! 
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KANAL D'de ekranlara gelen reyting rekortmeni yapımda 'Rıza Baba' karakterinin kızı 'Pınar', dizide 'Sezgin' tarafından öldürülüyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden 'Arka Sokaklar'da; ailesinin ölümüyle yıkılan ve bir türlü toparlanamayan Sezgin, intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Sürekli, kızının ölümünü düşünerek intikam planları yapan Sezgin, Rıza Baba'yı can evinden vurmaya karar verir. Hedefindeki isim ise Rıza Baba'nın kızı olan Pınar'dır. Pusu kurup Pınar'ı öldüren Sezgin, amacına ulaşmıştır. Rıza Baba ise evladını kaybetmenin acısıyla büyük bir şok yaşar.

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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarRıza BabaSezginPınarYoutubeIntikamKanal D
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