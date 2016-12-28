Arif Ahmet Denizolgun neden öldü

GEÇTİĞİMİZ Eylül ayında aniden vefat ederek sevenlerini yasa boğan Süleymanlılar Cemaati lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm şekli ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor.
Özellikle cemaat içindeki güç kavgasını körüklemek isteyen bazı kesimlerin Denizolgun'un intihar ettiği iddiasını ortaya attıkları, bazı kesimlerin de öldürüldüğünü öne sürdükleri konuşuluyor.
CİNAYET BULGUSU VAR MI?
Bu konuda özellikle sosyal medyada yoğunlaşan tartışmalar sürüp giderken, Yeni Alanya gerçeği araştırdı ve ortaya çıkardı.
Eski milletvekili ve Ulaştırma Bakanı da olan Arif Ahmet Denizolgun'un Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, ölümüne ilişkin herhangi anormal bir duruma rastlanmadı. Adli Tıp incelemelerinde, cinayet veya intihara ilişkin en küçük bir bulgu görülmedi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ NE?
Ancak, merhum Denizolgun 8 Eylül 2016 günü Beykoz'daki evinde kanepede oturur vaziyette cansız bulundu. Yapılan incelemede merhum Denizolgun'un vefatının, cansız bulunduğu saatten yaklaşık 24 ile 30 saat öncesinde gerçekleştiği belirlendi ve bu ayrıntı raporda belirtildi. Rapora, merhum Denizolgun'un kesin ölüm sebebinin 'Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması' olduğu yazıldı.
Yeni Alanya, merhum Arif Ahmet Denizolgun'un vefatının ardından gündeme gelen şok iddiaları araştırdı ve gerçeğe ulaştı
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