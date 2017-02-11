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Aranan FETÖcü pilot binbaşı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kobra helikopterle havalanarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürülen ve hakkında FETÖ PDY'den yakalama kararı bulunan Pilot Binbaşı Ali Ercan, annesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Binbaşı Ercan, darbe gecesi helikopterle uçtuğunu itiraf etti

Aranan FETÖcü pilot binbaşı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kobra helikopterle havalanarak Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürülen ve hakkında FETÖ PDY'den yakalama kararı bulunan Pilot Binbaşı Ali Ercan, annesinin evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Binbaşı Ercan, darbe gecesi helikopterle uçtuğunu itiraf etti

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:28
Aranan FETÖcü pilot binbaşı yakalandı
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EDİRNE Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'dan hakkında ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan pilot binbaşı Ali Ercan'ın Edirne'de oturan annesinin yanında geldiğini tespit etti. Dün gece mahkeme kararıyla Fatih Mahallesi, Barbaros Caddesi'ndeki eve baskın yapan terör ekipleri, pilot binbaşı Ali Ercan'ı yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen bir bilgisayara el konulurken binbaşı Ercan, Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Oldukça sakin tavırlarıyla dikkat çeken FETÖ/PDY şüphelisi pilot binbaşı Ali Ercan, elleri önden kelepçeli olarak sorgusu için Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 aydır Ercan'ın gelme ihtimalien karşı annesinin evini izlemeye aldığı belirtildi.

KOBRA KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Pilot binbaşı Ali Ercan'ın ilk sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da kobra helikopterle havalandığını itiraf etti. Pilot binbaşı Ali Ercan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin gecesi kobra helikopterle havalandıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı önündeki polislerle çatıştığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ali ErcanFetöSağlıkTemmuzAnkaraEdirneİstanbulGenelkurmayGenelkurmay Başkanlığı
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