Araç yayalara çarptı: Aynı aileden 3 ölü

KAZA, saat 01.00 sıralarında Ardeşen İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize’den Hopa yönüne giden E. A. yönetimindeki 34 RE 9144 plakalı hafif ticari araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Fethiye ve kızı Nihalile eşinin amcası Tevfik Özyanık’a çarptı.Kazada ağır yaralanan 3 kişi ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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