Araç sahipleri dikkat! Ücretsiz geçiş yarın bitiyor

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri ücretsiz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli olacak.

YOL ÇALIŞMALARI

Bergama-Soma yolunun 0-1. kilometreleri arasında Bergama Köprülü Kavşak düzenlemesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-16. kilometreleri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 22-28. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.