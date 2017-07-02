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Antik kentte yaklaşık 300 yıl sürecek kazı başlıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve milattan önce (M.Ö.) kurulan Tripolis Antik Kenti'ndeki üçüncü dönem arkeolojik kazı çalışmaları bu ay içinde başlayacak. Çalışmaların 300 yıl sürmesi bekleniyor

Antik kentte yaklaşık 300 yıl sürecek kazı başlıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve milattan önce (M.Ö.) kurulan Tripolis Antik Kenti'ndeki üçüncü dönem arkeolojik kazı çalışmaları bu ay içinde başlayacak. Çalışmaların 300 yıl sürmesi bekleniyor

02 Temmuz 2017 Pazar 13:12
Antik kentte yaklaşık 300 yıl sürecek kazı başlıyor
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ANTİK kentte yaklaşık 300 yıl devam edecek kazı çalışmaları başlıyor.Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve Lidya Devleti tarafından ilk defa kurulduğu belgelerine rastlanan Tripolis Antik Kenti’ndeki üçüncü dönem kazı çalışmaları bu ay içinde başlayacak. Denizli merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tripolis Antik Kenti, Yenicekent Kasabası ile Menderes Nehri arasındaki yamaç üzerine kurulmuş. Kent, güneyindeki Çürüksu Vadisi’nde kurulmuş olan çağdaşı Laodikeia’ya 30 kilometre, Hierapolis’e ise 20 kilometre uzaklıktadır.
İlk kuruluşunun Lidya Devleti zamanında olduğuna ilişkin belgelere rastlanılan antik kentin, M.Ö. II. Yüzyıl sonları ile milattan sonra (M.S.) I. Yüzyıl ortalarında ve IV. Yüzyıl ortalarında birçok deprem ve savaşlara sahne olduğu belirtiliyor. En görkemli dönemini Romalılar devrinde yaşayan antik kentte, ilk kazı çalışmaları 1994 yılında kentin ana caddesinde müze müdürlüğünce kazı yapılmış olup, buradaki kazı çalışmalarına 2008 yılında tekrar başlandı. Tripolis 3. Dönem kazı çalışmaları ise Denizli Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Duman'ın bilimsel danışmanlığında, 18 Haziran 2012 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren arkeolog Sezer Sayan, “Biz üçüncü dönem kazıyıcısıyız ve üçüncü kazıyıcı olarak beşinci senemizi doldurmak üzereyiz. Bu yıl için kazılarımız Temmuz’da başlayacak. Az önce gezdiğimiz Geşomar Agorasında yol ortasında bulunan toprak tabakasını aldıktan sonra geçen yıl açtığımız alan ve agora var. Anıtsal Çeşmenin restorasyon çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz. Tabi biz burada çok gücük bir alan kazıyoruz. Kent, kazıların bulunduğu alanın arkasındaki dağdan başlayarak daha da aşağıya giderek, yaklaşık 3,5 kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. Burada yaklaşık 300-400 yıl sürebilecek bir kazıdan bahsediyoruz. Daha yolun çok başındayız, ilerleyen günlerde bu kazılar gelişerek daha devam edecektir” diye konuştu.
 

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