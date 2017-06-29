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Antalyalı serinlik arıyor

Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalanlar, kent meydanında fıskiyelerde suyla serinlemeye çalıştı

Antalyalı serinlik arıyor

Antalya'da 40 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalanlar, kent meydanında fıskiyelerde suyla serinlemeye çalıştı

29 Haziran 2017 Perşembe 22:35
Antalyalı serinlik arıyor
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FISKİYENİN keyfini en çok çıkartanlar ise çocuklar oldu. Antalya'da yüzde 77 oranındaki yoğun nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Kentte sıcak havadan bunalanlar genellikle kapalı ve serin mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise caddelerde, gölge alanlarda yürümeyi tercih etti. Vatandaşlar şemsiye, gözlük, şapka kullanarak güneşe karşı önlem aldı. Bazı vatandaşlar parkta ağaç gölgeleri ile süs havuzlarının yakınında serinlemeye çalıştı.
Kentin turistik bölgelerinden Saat Kulesi önündeki su fıskiyeleri de tarihi Kaleiçi'ni gezen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Su fıskiyelerinde oynayan çocuklar hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların eğlencesine yoldan geçenler de fıskiyelerde su savaşı oynayarak eşlik etti. Bazı restoranlar ise müşterilerini serinletmek için su püskürtmeli vantilatör kullandı. Antalya'da sıcaklığın bugün 42 derece, cumartesi günü 43 dereceye yükselmesi bekleniyor. Pazar gününe kadar 4 derece daha artması beklenen sıcaklığın pazartesiden itibaren mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara 10.00-16.00 saatlerinde güneşe maruz kalmamaları, bol su tüketmeleri ve açık renkli elbiseler tercih etmeleri uyarısında bulundu. Tansiyon ve kalp hastalarının da çok dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 22:55
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerinlikHava SıcaklığıKent
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