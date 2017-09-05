Antalyalı Ahmet Dede 98 yaşında hacı oldu

TÜRKİYE'DEN 91 bin 982 Müslüman’ın hacı olduğu kutsal topraklara giden Antalyalı Ahmet Vecdi Savaş, 98 yaşında hacı oldu. Dünyanın farklı noktalarından Hac ibadeti için Mekke’ye giden 2 milyonu aşkın Müslüman, kutsal topraklarda haccın vaciplerini yerine getirmeye devam ediyor.

EN YAŞLISI 98 YAŞINDA

İstanbul 17. kafile ile birlikte kutsal topraklarda olan Antalyalı Ahmet Vecdi Savaş için kafile başkanı ve hacı adayları seferber oldu. Arafat ve Mina’ya tekerlekli sandalye ile götürülen 98 yaşındaki Savaş, ettiği nasihatlerle de Türk hacılarının ilgi odağı oldu. Eşini 35 yıl önce doğum sırasında kaybeden Savaş, Bursa Şeyh Edebali Cami İmamı Mehmet Yazar nezaretinde şeytan taşladı. Antalya'da doğan ve aslen Antalyalı olan Savaş, Atatürk’ün ölümünden önce İstanbul’a geldiğini, toplu konut müteahhitliği yaptığını dile getirdi. Sağlığını hayatı boyunca sigara, alkol kullanmamaya borçlu olan Savaş’ın 8 çocuğu da hayatta. Torunun torununu da gören Hacı Savaş’ın en büyük çocuğu ise 72 yaşında. İlk kez hacca gelen Savaş, ilerlemiş yaşına rağmen verdiği nasihatler ile dikkat çekti. Uykunun yarı ölüm hali olduğunu söyleyen Savaş, yatmadan önce de abdest alınması gerektiğini dile getirdi. Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılardan ilk kafile 6 Eylül’de yurda dönecek. Tüm kafile ise 28 Eylül’e kadar Türkiye’ye dönmüş olacak.