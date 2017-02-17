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Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Akseki, Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Manavgat, Gazipaşa ve Serik ilçelerinde 19 Şubat Pazar günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

Antalya’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Akseki, Elmalı, Kumluca, Korkuteli, Manavgat, Gazipaşa ve Serik ilçelerinde 19 Şubat Pazar günü planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı

17 Şubat 2017 Cuma 10:30
Antalya’da planlı elektrik kesintisi
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ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Deniz Mahallesi 121, 122, 123, 124, 127, 126, 128 Sokakları
Kepez: 09.00-18.00 Kanal ve Sütçüler Mahalleleri (bir kısmı), Ayanoğlu, Habibler, Şelale, Hüsnü Karakaş, Baraj, Zeytinlik, Gazi, Altınova Düden, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Orta, Göksu, Şafak ve Ünsal Mahalleleri ile Akdeniz Sanayi Sitesinin bir kısmı
Akseki: 08.00-18.00 Merkez Mahalleleri ve Cevizli Mahallesi
Elmalı: 09.00-17.30 Hacımusalar ve Kızılca Mahalleleri
Kumluca: 09.00-18.00 Bağlık Mahallesi Ketenliler Sokak, Karşıyaka Mahallesi Karasin Sokak, 50. Yıl Caddesi Ticaret Odası çevresi
Korkoteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Sanayi Sitesi Civarı ve Yeni Hastane Civarı
Manavgat: 08.00-18.00 Yeniköy Mahallesi
Gazipaşa: 09.00-17.00 Zeytinada ve Helvalık Mahalleleri
Serik: 10.00-12.00 Belek Kadriye arası

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Anahtar Kelimeler:
AEDAŞAntalyaElektrik
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