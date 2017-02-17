Antalya’da planlı elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Deniz Mahallesi 121, 122, 123, 124, 127, 126, 128 Sokakları
Kepez: 09.00-18.00 Kanal ve Sütçüler Mahalleleri (bir kısmı), Ayanoğlu, Habibler, Şelale, Hüsnü Karakaş, Baraj, Zeytinlik, Gazi, Altınova Düden, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Orta, Göksu, Şafak ve Ünsal Mahalleleri ile Akdeniz Sanayi Sitesinin bir kısmı
Akseki: 08.00-18.00 Merkez Mahalleleri ve Cevizli Mahallesi
Elmalı: 09.00-17.30 Hacımusalar ve Kızılca Mahalleleri
Kumluca: 09.00-18.00 Bağlık Mahallesi Ketenliler Sokak, Karşıyaka Mahallesi Karasin Sokak, 50. Yıl Caddesi Ticaret Odası çevresi
Korkoteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Sanayi Sitesi Civarı ve Yeni Hastane Civarı
Manavgat: 08.00-18.00 Yeniköy Mahallesi
Gazipaşa: 09.00-17.00 Zeytinada ve Helvalık Mahalleleri
Serik: 10.00-12.00 Belek Kadriye arası
ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;