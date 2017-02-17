Antalya’da planlı elektrik kesintisi

ELEKTRİK kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Deniz Mahallesi 121, 122, 123, 124, 127, 126, 128 Sokakları

Kepez: 09.00-18.00 Kanal ve Sütçüler Mahalleleri (bir kısmı), Ayanoğlu, Habibler, Şelale, Hüsnü Karakaş, Baraj, Zeytinlik, Gazi, Altınova Düden, Altınova Menderes, Altınova Sinan, Altınova Orta, Göksu, Şafak ve Ünsal Mahalleleri ile Akdeniz Sanayi Sitesinin bir kısmı

Akseki: 08.00-18.00 Merkez Mahalleleri ve Cevizli Mahallesi

Elmalı: 09.00-17.30 Hacımusalar ve Kızılca Mahalleleri

Kumluca: 09.00-18.00 Bağlık Mahallesi Ketenliler Sokak, Karşıyaka Mahallesi Karasin Sokak, 50. Yıl Caddesi Ticaret Odası çevresi

Korkoteli: 08.00-18.00 Yelten, Yeşilyayla, Alaaddin, Aşağıpazar ve Uzunoluk Mahalleleri ile Küçüklülü Ahmet Ateş Camii Civarı, Sanayi Sitesi Civarı ve Yeni Hastane Civarı

Manavgat: 08.00-18.00 Yeniköy Mahallesi

Gazipaşa: 09.00-17.00 Zeytinada ve Helvalık Mahalleleri

Serik: 10.00-12.00 Belek Kadriye arası