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Antalya'da nemden bunalan denizde serinledi

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı ise yüzde 70'e yükselince tatilciler denizde, bazı vatandaşlar da kanalda serinledi

Antalya'da nemden bunalan denizde serinledi

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı ise yüzde 70'e yükselince tatilciler denizde, bazı vatandaşlar da kanalda serinledi

28 Haziran 2017 Çarşamba 19:14
Antalya'da nemden bunalan denizde serinledi
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RAMAZAN Bayramı dolayısıyla tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'da, sıcak hava ve yoğun nemden bunalan turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70'e yükseldi. Yoğun nem nedeniyle hissedilen hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler denizde serinledi. Bazı vatandaşların denize yakın caddelerde güneşten korunmak için plaj şemsiyesiyle önlem aldığı görüldü. Serinlik arayan bazı vatandaşlar ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeyi tercih etti. Kentte denize uzak mahallelerdeki vatandaşlar kanala atlayarak serinledi. 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 19:17
Anahtar Kelimeler:
AntalyaDenizNemden BunalanNem Oranı
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