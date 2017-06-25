Antalya'da caretta yumurtalarına polis koruması

HER gün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili'ne gece saatlerinde gelen bir caretta caretta, kumsala yumurtalarını bırakarak denize döndü. Yumurtaları fark eden bazı tatilciler, yakınlardaki Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü İrtibat Merkezi'ndeki görevli polislere giderek durumu bildirdi.

ŞERİT ÇEKİLDİ

Yumurtaların zarar görmesini engellemek isteyen polisler, belediye görevlilerinin de yardımıyla yumurtlama alanının etrafını tel örgüyle çevirdi. Bununla da yetinmeyen polisler, tel örgünün etrafını şeritle de çevirdi. Yuvanın üzerine ise üzerinde "Dikkat caretta yumurtası var, girmeyin lütfen" yazan bir karton bırakıldığı dikkati çekti.

Yüzmek için gelen vatandaşlar ve turistler, caretta carettanın Belek sahilleri yerine onlarca kilometre uzaklıktaki Konyaaltı'na yumurtalarını bırakmış olmasını şaşkınlıkla karşıladı.