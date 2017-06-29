Antalya'da 9 kişiye 'mücadele' ödülü

ANTALYA Halk Sağlığı Müdürlüğü '26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü' dolayısıyla Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde bir program düzenledi. Programa Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, hükümetin 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' ilan ettiğini hatırlattı. İllerde buna yönelik koordinasyonların oluşturulduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, öncelikli olarak problemin ortaya çıkmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Karaloğlu, "Bir kişiyi bu belaya bulaştıktan sonra onu çıkarıp temizlemek ve topluma kazandırmak çok zor ve maliyetli. Bunun için öncelikle yapmamız gereken bu tür ortamları ortadan kaldırmak olmalı. Bir çocuk sevgisiz bırakıldıysa ve ilgi gösterilmezse bağımlılığın en büyük adayı oluyor. Ailelerin çocukları sevgi ortamında büyütmesi, takip etmesi gerekir. Bütün ekonomik imkanları verdiğimizde her şeyin bittiğini zannetmemeliyiz" diye konuştu.

'YAZ OKULLARI VE KURAN KURSLARI ÖNEMLİ'

Antalya'da yaz aylarında yaz spor okulları ve Kur'an kurslarını çocukların boş kalmaması açısından çok önemsediğini aktaran Vali Karaloğlu, "Sokakta çocuğun başıboş olmaması, boş zamanını bir rehber öncülüğünde geçirmesi gerekiyor. Spor bu noktada önemli. Sokakta başıboş kalınca kötü niyetli insanlar o çocukları ağlarına düşürmede fırsat yakalıyor" dedi. Mücadelenin koordineli yürümesi gerektiğini anlatan Vali Karaloğlu, koordinasyon çok iyi sağlanmazsa aynı vaka üzerinde kalındığını dile getirdi. Çok dramatik vakalarla karşılaştıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Mücadele dozumuz artıyor ama uyuşturucunun yayılma hızı da artıyor. Daha çok emek vermemiz lazım" diye konuştu.

'GENÇLERİN HAYATINA SİNSİCE GİRİYOR'

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir ise uyuşturucu ile mücadele konusunda işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Antalya'nın uyuşturucu ile mücadelede örnek gösterildiğini aktaran Özdemir, "Asla 'Bana olmaz' dememeli, uyuşturucu toplumun her kesiminde kendisine yer bulabiliyor. Yaşadığımız en önemli terör olaylarından biri olarak görüyorum. Uyuşturucu ile mücadeleyi, geçen seneden beri mücadele ettiğimiz FETÖ'ye benzetiyorum. Sinsice hayatın içine sızabiliyor. Uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin görevi değildir. Ailelerden başlayarak mücadele yapılmalı" dedi. Konuşmaların ardından Antalya'da uyuşturucu ile mücadele eden başarılı kurum çalışanlarından 9 kişi, plaket ve fidanla ödüllendirildi.