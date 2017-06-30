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Antalya’da 10 kişiyi caretta caretta ısırdı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğleden sonra güneş ışınlarının eğik yansıması ve denizin ters rüzgar sonucu bulanması nedeniyle açlık dürtüsü olan caretta carettaların denizanası zannettiği beyaz tenli kişilerin tenine dokunduğunu belirtti. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Doç. Dr. Gökoğlu, caretta carettaların üreme alanında 15.00 ile 16.00 arasında denize girilmemesi tavsiyesinde bulundu

Antalya’da 10 kişiyi caretta caretta ısırdı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğleden sonra güneş ışınlarının eğik yansıması ve denizin ters rüzgar sonucu bulanması nedeniyle açlık dürtüsü olan caretta carettaların denizanası zannettiği beyaz tenli kişilerin tenine dokunduğunu belirtti. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Doç. Dr. Gökoğlu, caretta carettaların üreme alanında 15.00 ile 16.00 arasında denize girilmemesi tavsiyesinde bulundu

30 Haziran 2017 Cuma 11:41
Antalya’da 10 kişiyi caretta caretta ısırdı
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HAZİRAN ayının gelmesiyle birlikte üreme için Antalya sahillerine gelen caretta carettaların Lara-Kundu sahilinde bazı yerli ve yabancı turistleri ısırdıkları iddia edildi. Yerli ve yabancı 10 turistin ısırık şikayetiyle hastanelere başvurduğu öğrenildi. Caretta carettaların bu hareketinin nedenini ise Akdeniz kıyılarında yaptığı araştırmalarla bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu açıkladı.

Doç.Dr. Gökoğlu, caretta caretta kaplumbağalarının ısırma vakalarının, Lara, Belek ve Side sahillerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kayalık ve derinliği olan kıyılarda bu vakaların yaşanmadığının altını çizen Doç. Dr. Gökoğlu, "Bunun nedeni ise şuanda kaplumbağalar üreme dönemine girdiler. Kıyıda popülasyon yoğunlaştı. Su ısısı artınca, hayvanın beslenme fizyolojisi de arttı. Antalya’da sabah denize doğru, öğleye doğru ise denizden kıyıya doğru bir esinti başlar. Bu esinti nedeniyle sığ olan sahillerimiz bulanıyor. Caretta carettaların beslenme prosedürünün içinde denizanaları var. Öğleden sonra güneş ışınları eğik gelmeye başladığı zaman, karşıda insan vücudu özellikle beyaz tenliler ısırılıyor. Parlama sonucu canlı beyaz tenli kişinin hareket eden bölgesini denizanası zannediyor ve ısırıyor" dedi.

"Ezme, küçük bir iz" 

Caretta carettalardan korkulmaması gerektiğini vurgulayan Doç.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Turizmimiz asla bu durumdan olumsuz etkilenmemelidir. Öğleden sonraki dönemde bu bölgelerde denize girmemeye çalışsınlar. Saat 15.00 ile 16.00 arasında bu ısırma vakalar gerçekleşiyor. Korkulacak bir durum yok. Doğa ile insanlarımız iç içe. Vakalara baktığım zaman ısırma değil ezme şekli var. Küçük bir kızarıklık yapıyor. Caretta ile yüzmeniz o bölgenin ne kadar temiz olduğunu ve doğal yaşamın devam ettiğinin en büyük göstergesidir. İnsanlarımız gönül rahatlığıyla denize girmeye devam edebilirler. Kimseyi daha kaplumbağa yemedi, ya da etini koparmadı. Kaplumbağa zaten çırpındığınız an hemen kaçar" diye konuştu.

"Sığ denizde güneş ışını yansıması nedeniyle caretta şaşırıyor"

Caretta carettaların denize uzanan iskele altında gölgede beklediğini kaydeden Doç. Dr. Gökoğlu, "Deniz sığ, o yansıma nedeniyle hayvan denizanası ile insanı seçemiyor. Yansıma ve suyun bulanık olması hayvanı şaşırtıyor. Derin ve kayalık bölgede bu durum yaşanmaz. Alanya, Gazipaşa bu durumları göremezsiniz. Eylül ayına kadar carettaların sahillerimizde görünmesi devam eder. Her gülün dikeni vardır" ifadelerine yer verdi.

"Caretta carettalar zenginliğimiz" 

Antalya Halk Sağlığı Müdürü Murat Özdemir, nesli tükenmekte olan caretta carettaların Antalya’nın sahil şeridini üreme alanları olarak kullandığını belirtti.
Vatandaşların kocaman kamlumbağa gördükleri zaman tedirgin olabildiklerini ifade eden Murat Özdemir, "Doğanın sahibi sadece biz değiliz. Caretta carettalar insan dostudur. Saldırmaz, zarar vermez, hatta korkup kaçarlar. Onlara zarar vermeden dostluk içinde bu doğayı paylaşmalıyız. Caretta carettalardan korkmayalım, biz de korkutmayalım. Bilimsel çalışmalarda göstermiştir ki bu canlılar insan dostudur. Bu canlılar bizim bölgemizde bir turizm zenginliğidir. Caretta carettaları görmek ve doğal ortamında izlemek için bir çok turist geliyor. Abartılacak bir caretta carettanın zarar verme durumu yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiSu ürünleriMehmet GökoğluCaretta Caretta
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