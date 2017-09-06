Antalya Film Forum'a başvuru yağıyor!

DİREKTÖRLÜĞÜNÜ Zeynep Atakan'ın üstlendiği "Forum" un yeni platformları sinemacılardan büyük ilgi görüyor.

Bu yıl, 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Antalya Film Forum, sinema sektörüne verdiği desteği arttırması ve yeni platformları ile sinemacıların yoğun ilgisini görüyor.

Forum'un direktörlüğünü üstlenen Zeynep Atakan, Forum'la ilgili gelen sorulara cevap vermek ve genç sinemacılara yol göstermek adına sosyal medyada canlı yayınlar yapmaya devam ediyor.

Atakan'ın geçtiğimiz gün yaptığı canlı yayına yine büyük bir ilgi vardı. 1200 kişinin katıldığı yayında, "Forum" ile ilgili yüzlerce soru geldi. Genç sinemacılar, özellikle Forum'un yeni platformları YAP (Yapımcısını Arayan Projeler Platformu: Senaryo Geliştirme ve Projelendirme), Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile ilgili sorularını yönelttiler. Aynı zamanda, bu yıl Forum'da ilk kez yer alacak olan kısa filmler de en çok ilgi gören konular arasındaydı.

Zeynep Atakan, başvuruların nasıl olacağı konusunda da sorular soran sinemacılar için başvuruda istenen materyallerdeki; "sinopsis" "tretman" "yönetmen görüşü" gibi terimleri de açıkladı.

Atakan, Antalya Film Forum'un danışma kurulu ve jürisinin neden çoğunlukla yabancılardan oluştuğu sorusuna ise "Forum, bir ortak yapım ve proje geliştirme marketi olarak, Türkiye'deki projelerin uluslararası düzeyde tanıtılması ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasını hedefliyor. Bunu göz önünde bulundurarak, danışma kurulu ve jüri üyelerini uluslararası endüstri profesyonellerinden seçtik" cevabını verdi.

Filmlerin hangi kriterlere göre seçildiği konusunda da açıklama yapan Atakan "Seçim konusunda 4 önemli kriter var. Orijinallik, yaratıcılık, uluslararası potansiyel ve fizibilite" dedi.